تسجيل 1500 سيارة في قسم المرور بنغازي خلال يومين

أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، تسجيل أعضاء قسم المرور والتراخيص في المدينة،لــ 1500 سيارة خلال يومين.

وتوافد المواطنون على القسم بشكل كبير منذ أمس الثلاثاء، إذ جاء هذا الإقبال عقب الحملة المرورية التي استهدفت المركبات التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم، وفق بيان المديرية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ونشرت المديرية الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي: «عقد بيع، الأوراق الجمركية، الرقم الوطني، صورة من البطاقة الشخصية، صورة من رخصة القيادة، أربع صور شخصية، الفحص الفني الدوري، التأمين الإجباري، ملف شخصي».

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