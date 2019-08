بعد 19 يوما في البحر .. المهاجرون العالقون على متن سفينة يبدأون بالنزول في إيطاليا

المتوسط:

بدأ عشرات المهاجرين العالقين على متن السفينة الإنسانية «أوبن آرمز»، التي أنقذتهم على دفعات أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط بالنزول في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية مساء الثلاثاء، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات الإيطالية سمحت بإنزال المهاجرين في الجزيرة الصغيرة بعدما أصدر مدع عام إيطالي قرارا، إثر خروج الوضع عن السيطرة في السفينة، أمر بموجبه بإنزال المهاجرين وحجز السفينة التابعة لمنظمة «أوبن آرمز» الإنسانية الإسبانية.

يشار إلى أن «أوبن آرمز» توقفت قبالة سواحل لامبيدوسا منذ أيام عدة في محاولة للحصول على تصريح للرسو وإنزال المهاجرين، واصطدمت برفض السلطات الإيطالية استقبالهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الوضع توترا مع شعور هؤلاء باليأس، ولا سيما أن بعضهم موجود على متن السفينة منذ إنقاذهم قبالة ساحل ليبيا قبل 19 يوما

