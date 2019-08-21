سلاح الجو يستهدف عدة مواقع للميليشيات في العاصمة طرابلس

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو استهدف عدة مواقع للمليشيات في العاصمة طرابلس، وقال المركز اليوم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

إن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت الميليشيات في منطقة وادي الربيع، إضافة إلى إلقاء قذيفة هاون على ميليشيا اغنيوة ما أدى لمصرع ثلاثة من أفرادها وجرح تسعة آخرين.

هذا وأشار المركز إلى أن مجموعة أخرى سلمت نفسها للقوات المسلحة بكامل عتادها وهي تنتمي لإحدى مجموعات قوة الردع بطرابلس، وقد تم استقبال أفرادها ومعاملتهم بحسب تعليمات القائد العام واعتبروا ضمن الذين رفعوا الراية البيضاء وانحازوا للوطن.

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