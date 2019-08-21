الصحة العالمية تنظم ورشة عمل في ليبيا

قامت منظمة الصحة العالمية / مكتب ليبيا، بتنظيم ورشة عمل تدريبية للمدربين الرئيسيين للعاملين في مجال صحة المجتمع في ليبيا.

وأوضح المكتب، أن ورشة العمل تتضمن عدة محاور منها التعريف بالرعاية الصحية الأولية، وتطوير تقديم الرعاية على أساس نهج الرعاية الصحية الأولية نحو نشر أنواع مختلفة من العاملين في مجال الصحة المجتمعية ككادر على مستوى المجتمع يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية منخفضة التكلفة ومنقذة للحياة وفعالة على مستوى المجتمع والأسرة لحماية وتعزيز الصحة العامة وربط أفراد المجتمع بمرافق الرعاية الصحية الأولية، لافتا إلى أن الورشة شهدت حضور 27 خبيراً في صحة المجتمع من كلية الطب جامعة طرابلس، وأخصائيين الرعاية الصحية الأولية في الوحدات الصحية المركزية والإقليمية ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

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