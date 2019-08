خاص المتوسط:

دعا رئيس لجنة المصالحة الوطنية بالمجلس الاستشاري، إبراهيم أبو شعالة، الأجسام السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

وقال أبو شعالة، ” أيها الليبيين أمامكم حلا واحدا لا غير وهو القفز علي جميع الجراح مهما كان حجمها والجلوس على طاولة حوار واحدة والضغط علي الأجسام السياسية والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف”.

The post عضو بالاستشاري يدعو الأجسام السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية