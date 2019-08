الاستشاري يبحث آلية التوافق مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية

المتوسط:

عقد المجلس الاستشاري الثلاثاء جلسة تشاورية تحضيرا لجلسته العامة القادمة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل، لوضع بنودها المتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من الحرب في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماع بحث أيضا؛ ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.‎

