أمن أجدابيا يطالب كافة الأجهزة الأمنية بالرد بقوة على أي اعتداء على مقرات الشرطة

طالب مدير أمن أجدابيا، عميد الصادق اللواطي، من كافة الأجهزة الأمنية التابعة للمديرية بالرد وبقوة والرماية بالذخيرة الحية على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاعتداء على مقرات الشرطة.

وأشار اللواطي في بيان صادر عن المديرية، إلى أن هذا الإجراء جاء نظرا لما يحدث من الاعتداءات على مقرات الأجهزة الأمنية وأقسام ومراكز الشرطة بالرماية بالأسلحة النارية من قبل المجرمين والخارجين عن القانون.

