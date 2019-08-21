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المدار تُوضّح خطوات التحقق من ربط الرقم الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أوضحت شركة المدار للاتصالات أنه على المشتركين الراغبين في التحقق من عملية ربط أرقامهم الوطنية بهواتفهم الخاصة من أجل إتمام إجراءات أرباب الأسر إدخال الرقم *500# والضغط على زر الاتصال.

وأشارت المدار إلى أن المنظومة الإلكترونية ستقوم بالرد على استفسارات المُستخدمين بعد إدخالهم الرقم المذكور، وفي حال تم الرد بمطابقة الرقم الوطني فبإمكان المشترك التوجه للمصرف لتقديم معاملة أرباب الأسر.

أما في حال تم الرد بطلب التوجه لأحد الوكلاء فعلى العميل التوجه إلى أقرب وكيل في شركة المدار الجديد مصحوبا بالرقم الوطني وإثبات الهوية.

وأضافت شركة المدار في إعلانها التوضيحي، أنه في حال تم الرد بطلب التوجه لمركز الخدمات فعلى المشترك أن يتوجه للمكان المذكور مصحوبا أيضا بالرقم الوطني وإثبات الهوية بالإضافة إلى النموذج الموجود في الرابط المعلن عنه عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك بعد تصديقه من محرر العقود.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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