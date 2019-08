المتوسط:

أعلن وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى” عن توجه الوزارة إلى النهوض بقدرات الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، من خلال إيفاد العناصر الطبية للدراسة بالخارج وتنفيذ برامج تدريب (قصيرة ومتوسطة وطويلة) الأمد للعاملين الصحيين.

وسننشر بعد قليل نص كلمة وكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى” خلال مراسم الإعلان عن رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة.

