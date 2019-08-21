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تركيا تُعلن وصول تعزيزات عسكرية للوفاق

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وكالة الأناضول التركية عن وصول تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق، في خرق صارخ لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توريد الأسلحة لحكومة الوفاق ولكن الجديد هو أن تعلن وكالة الأناضول التركية للأنباء والمحسوبة على الحكومة التركية ذلك.

تدخلات تركية في الصراع الدائر في ليبيا تمثلت في تزويد قوات الوفاق بطائرات مسيرة وبأسلحة وذخائر في خرق صارخ للحظر الدولي لتوريد السلاح إلى ليبيا ويتم كل ذلك في رابعة النهار وأمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي.

سفينة الموت بنسختيها اللتين تم إيقافهما واللتين كانتا متجهتين إلى ليبيا مرّتا دون أن تتم محاسبتهما، من يقف وراءها ولعل هذه الشحنات التي تم إيقافها قد سبقتها أو تبعتها شحنات أخرى لتدخل إلى مخازن قوات الوفاق لتؤجج الصراع وتزيد المشهد المعكر تعقيداً دون أن يتم الكشف عنها حتى الآن.

الضربات الموجعة للقواعد العسكرية التركية الخاصة بالطائرات المسيرة التي أنشأت في مطارات ليبية مختلفة جعلت تركيا تؤكد صراحة اصطفافها وتبرز دورها في الحرب الدائرة في ليبيا ليستمر المجتمع الدولي في المراقبة لتلك الخروقات دون أن يحرك ساكنا.

مؤخراً، كشفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية عن إسقاط الجيش الوطني لطائرتين إسرائيليتين من طراز Orbiter-3 في يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة إن الطائرتين الإسرائيليتين كانتا جزءًا من 3 طائرات قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني، وتساءلت عن كيفية وصول هذه الطائرات التكتيكية إلى ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اي الخرق تتكلمون الدعم العسكري يقدم حكومة الشرعية معترف بيها دوليا الأمم المتحدة جامعة العربية الاتحاد الأفريقي حلفاء حفتر أنفسهم مجبرين على الاعتراف بيها حكومة الشرعية في ليبيا طلبت الدعم العسكري إذن اي خرق تتحدثون حفتر والإعلامي ليسوا الأغبياء فقط بل جاهلون أيضا بالقانون الدولي

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