تركيا تُعلن وصول تعزيزات عسكرية للوفاق

أعلنت وكالة الأناضول التركية عن وصول تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق، في خرق صارخ لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها توريد الأسلحة لحكومة الوفاق ولكن الجديد هو أن تعلن وكالة الأناضول التركية للأنباء والمحسوبة على الحكومة التركية ذلك.

تدخلات تركية في الصراع الدائر في ليبيا تمثلت في تزويد قوات الوفاق بطائرات مسيرة وبأسلحة وذخائر في خرق صارخ للحظر الدولي لتوريد السلاح إلى ليبيا ويتم كل ذلك في رابعة النهار وأمام مسمع ومرأى المجتمع الدولي.

سفينة الموت بنسختيها اللتين تم إيقافهما واللتين كانتا متجهتين إلى ليبيا مرّتا دون أن تتم محاسبتهما، من يقف وراءها ولعل هذه الشحنات التي تم إيقافها قد سبقتها أو تبعتها شحنات أخرى لتدخل إلى مخازن قوات الوفاق لتؤجج الصراع وتزيد المشهد المعكر تعقيداً دون أن يتم الكشف عنها حتى الآن.

الضربات الموجعة للقواعد العسكرية التركية الخاصة بالطائرات المسيرة التي أنشأت في مطارات ليبية مختلفة جعلت تركيا تؤكد صراحة اصطفافها وتبرز دورها في الحرب الدائرة في ليبيا ليستمر المجتمع الدولي في المراقبة لتلك الخروقات دون أن يحرك ساكنا.

مؤخراً، كشفت صحيفة The Jerusalem Post الإسرائيلية عن إسقاط الجيش الوطني لطائرتين إسرائيليتين من طراز Orbiter-3 في يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة إن الطائرتين الإسرائيليتين كانتا جزءًا من 3 طائرات قدمتها تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني، وتساءلت عن كيفية وصول هذه الطائرات التكتيكية إلى ليبيا.

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