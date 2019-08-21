الجروشي: حكومة السراج أصبحت في مهب الريح بعد إستقالة رئيس الوزراء الايطالي

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن إستقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أمس الثلاثاء خبر سعيد بالنسبة لليبيين وللجنة الدفاع بالبرلمان.

الجروشي أوضح في تصريحات لموقع “الغين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن حكومة فائز السراج غير الدستورية في طرابلس باتت في مهب الريح بعد انسحاب الحكومة الإيطالية الداعمة للمليشيات كما تعد خسارة سياسية لحكومة السراج غير الشرعية.

وأشار الجروشي إلى أن الرئيس الإيطالي حين يشكل حكومة جديدة خلال الأيام المقبلة لقيادة هذه المرحلة ستكون هناك سياسة عامة مختلفة ومغايرة وسيكون عليها إعادة النظر في الحسابات أمام تقدم قوات الجيش على مليشيات حكومة السراج واتخاذ قرار بدعم السراج من عدمه.

ورجح عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب قيام الحكومة الجديدة في روما بسحب القاعدة الإيطالية الموجودة في مصراتة.

واختتم الجروشي قائلاً :”إلى أن تكون هناك حكومة جديدة في إيطاليا يجب على الجيش الليبي تحقيق إنتصارات جديدة ضد مليشيات طرابلس والقيادة الإرهابية لتعزيز موقفه أمام العالم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية