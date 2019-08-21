بعيرة: مايجري بمرزق محاولة لشد الجيش للخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية

ليبيا- إعتبر عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن ما يجري في مدينة مرزق من قتال يعد شيئاً مؤسفاً وخسارة كبيرة للشعب، مشيراً إلى أن هناك جهود محلية وأممية لحلحلة الأزمة ووقف القتال عبر هدنة إنسانية برعاية ليبية أممية.

بعيرة بيّن في حديث لبرنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218” أمس الثلاثاء أن ما يجري في المدينة هو محاولة لشد الجيش الوطني إلى الخلف والتشوش عليه في الخطوط الخلفية حتى يخفف الضغط على طرابلس، مؤكداً قدرة الجيش السيطرة على كل هذه الأمور.

وبخصوص إعلان مجلس النواب مرزق مدينة منكوبة أوضح أن المجلس ليس بيده خيارات وقد يصعب عليه حلحلة المشكلة.

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