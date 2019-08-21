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الأعلى للدولة يعقد جلسة تشاورية… والسبب

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، جلسة تشاورية تحضيرا لجلسته العامة القادمة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن الجلسة التشاورية جاءت بهدف وضع بنود الجلسة العامة المقبلة، المتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من الأوضاع بالعاصمة طرابلس؛ بالإضافة إلى مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • اى اتفاق سياسى أيها الخوان المفلسين لقد سقط بالثلاثة انتهاء مدة صلاحيته وانسحاب نصف المجلس الرئاسي وعدم موافقة مجلس النواب المنتخب من الشعب وما انتم الا عملاء للخارج في تركيا وقطر ولا حل في ليبيا الا بعد تحرير البلاد من الخوان كما حدث في السودان وتشكيل مجلس سيادى برئاسة المشير خليفة حفتر يضم القوى المدنية الثورية المنتمية للوطن ولا مكان للخوان مثل السودان شعار يجب ان ترفعه القوى الوطنية قولوا معى لا مكان للاخوان مثل السودان فمعظم المشاكل في ليبيا سببها الاخوان والنسوان

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  • المفروض ان يعقد هذا الاجتماع في مستشفى قرقارش فهم جميعا من الاخوان المجانين تخلفهم العقلى بلا حدود المشرى ودبرز والفقيه واخرين مصابون بلوثة عقلية حادة وهم من شر ما خلق اتفوا عليكم رؤوس متحجرة صهيونية حقيرة عميلة لقطر الأداة القذرة لإسرائيل لتفتيت الجيوش العربية نجحوا في معظم مؤامراتهم الا مع الجيش المصرى العظيم الذى اصبح اقوى مما كان وساعد الحيش الوطنى الليبى لاعادة البناء وسوف يعود اقوى مما كان قبل الخراب العبرى القطرى

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