الأعلى للدولة يعقد جلسة تشاورية… والسبب

‎عقد المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، جلسة تشاورية تحضيرا لجلسته العامة القادمة المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن الجلسة التشاورية جاءت بهدف وضع بنود الجلسة العامة المقبلة، المتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية والمعيشية، وسبل التخفيف من معاناة المواطنين، لا سيما المتضررين من الأوضاع بالعاصمة طرابلس؛ بالإضافة إلى مناقشة ملف المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها مع مجلس النواب.‎

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