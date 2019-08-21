رئيس الهيئة الرقابة الإدارية يجتمع مع اللجنة المكلفة بمراجعة لجنة أعمال بنغازي  

طبرق 21 أغسطس 2019 (وال) – أجتمع رئيس الهيئة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الأستاذ عبد السلام الحاسي، أمس الثلاثاء في مكتبه مع اللجنة المكلفة بمراجعة لجنة أعمال بنغازي.

واستعرض ـ خلال الاجتماع ـ المراحل التي وصلت إليها اللجنة في متابعة لجنة أعمال بنغازي، وقام أعضاء اللجنة باستعراض أهم الملفات والمشاريع التي تم مراجعتها وأهم الملاحظات التي تم رصدها.

ومن جهته أكد رئيس الهيئة على ضرورة إنجاز اللجنة أعمالها وتوثيق أهم الملاحظات، وإعداد تقرير شامل حتى يتم مخاطبة الجهات المختصة، وعلى اللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً؛ من أجل القيام بمهامها ودراسة العقود والإجراءات التي قامت لجنة أعمال بنغازي بإبرامها. (وال – طبرق) رس

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