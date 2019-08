القبض على متهم بالسرقة والنصب أثناء هروبه من أجدابيا

المتوسط:

قامت وحدة التحري والقبض التابعة لمركز شرطة أجدابيا، بالقبض على مجرم سوداني الجنسية من مدينة جالو حاول الهروب بعد أن قام بعدة قضايا نصب وسرقة.

وأكدت وحدة الإعلام قسم العلاقات العامة، على الصفحة الرسمية لمديرية أمن اجدابيا، أن المتهم ع . أ . ب . تم القبض عليه خلال محاولته الهرب على متن سيارة نوع ( Jeep Liberty ) يملكها بموجب توكيل بيع وشراء، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص.

