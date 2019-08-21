عضوة لجنة الإشراف والمتابعة تتفقد لجان الامتحانات ببلدية الزاوية

تفقدت عضوة اللجنة العليا للإشراف والمتابعة بوزارة التعليم، الدكتورة مسعودة الأسودة، أمس الثلاثاء لجان امتحانات الشهادة الثانوية، بثانوية جودائم المركزية ببلدية الزاوية.

وقالت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» الأربعاء، إنه تم خلال هذه الزيارة الاطلاع على سير العملية الامتحانية داخل اللجان من حيث نسبة الحضور، وعدد المراقبين والملاحظين، والتوقيت المحدد لبدء العملية الامتحانية للطلبة وسير عمل باقي اللجان النوعية والمختلفة.

من جانبها، أشادت الدكتورة مسعودة الأسود بـ«جهود جميع القائمين على هذه العملية التنظيمية وتوفيرهم للبيئة الملائمة للطلبة بجميع فئاتهم المختلفة في سبيل الارتقاء بجودة سير العملية الامتحانات» وفق البيان.

ومنذ بدء الامتحانات لم تسجل لجنة الإشراف والمتابعة أية شكاوى باستثناء بعض الأخطاء المطبعية التي وردت في أسئلة امتحان مادة الفيزياء (الميكانيكا) للشهادة الثانوية، حيث قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إلغاء السؤال مع منح درجته كاملة للطلاب.

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وانطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، الأحد الماضي، 18 أغسطس 2019، بقسميها العلمية والأدبية، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

ويؤدي 76443 طالبا وطالبة امتحانات (الدور الأول) للشهادة الثانوية، بقسميها الأدبي والعلمي للعام الدراسي 2018-2019 من جميع المدارس العامة والخاصة على مستوى 65 بلدية أو منطقة تعليمية داخل ليبيا.

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وقبل ساعات من انطلاق الامتحانات أعلنت لجنة الإشراف والمتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية انتهاء الاستعدادات والترتيبات النهائية لإجراء الامتحانات، خلال ورشة عمل مشتركة مع اللجان النوعية والفرعية بجامعة طرابلس.

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