منظمة حقوقية تطالب أطراف النزاع في طرابلس بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين

المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء غموض مصير أسرى الحرب وعدم الكشف عن مصير المفقودين من كلا طرفي النزاع المسلح وعدم السماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم وعدم الإفصاح عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم وإجراءات نقلهم من مناطق النزاع إلى مراكز احتجاز وسجون خاضعة لسلطة كلا طرفي النزاع المسلح بطرابلس وبنغازي، والذي من شأنه أن يفتح الباب أمام الأعمال الانتقامية والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأسرى والمحتجزين والقتل خارج إطار القانون الذي قد يطالهم، مما يفاقم من حجم مؤشرات الانتهاكات لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، ومعاهدات جنيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة والتي قد تشكل جرائم الحرب يعاقب عليها القانون الدولي.

كما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها عن شديد استنكارها واستيائها من عدم التعاون من قبل أحد أطراف النزاع المسلح القائم بطرابلس فيما يتعلق بالسماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم وعدم الإفصاح والكشف بشكل واضح وذا مصداقية عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم وإجراءات نقلهم من مناطق النزاع إلى مراكز احتجاز وسجون وعدم التعاون بشأن كشف مصير المفقودين، وكذلك عدم التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فيما يتعلق بالقيام بزيارات تفقدية دورية للاطلاع على ظروف وأماكن احتجاز أسرى الحرب وعدم التعاون أيضا في ترتيبات تبادل الأسرى والمحتجزين ، كأحد أهم أسس بناء الثقة فيما بين أطراف النزاع ، حيث يشكل هذا السلوك حالة من عدم التزام بقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة.

وأكدت اللجنة أنها تتابع ملف الأسرى والمحتجزين والمفقودين بقلق بالغ، معبرة عن استيائها من وضع أسرى الحرب لدى طرفي النزاع في ليبيا حيث لا يسمح للأسرى بإبلاغ عائلاتهم أو الجهات ذات العلاقة عن وقوعهم في الأسر وحالتهم الصحية، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (70) من اتفاقية جينيف الثالثة لعام 1949، كما لا يسمح لهم بإرسال واستلام الرسائل من وإلى عائلاتهم وذويهم بما يخالف أيضا أحكام المادة (71) من اتفاقية جينيف الثالثة، والمادة (5) من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

وطالبت اللجنة، أطراف النزاع المسلح بطرابلس بضرورة السماح للجهات المختصة والمنظمات المحلية والدولية ذات العلاقة بتفقد مراكز احتجاز الأسرى والمعتقلين من كلا طرفي النزاع المسلح، وتزويدها بقوائم أسماء الأسرى، وبيان حالتهم الصحية وظروف احتجازهم، بالإضافة إلى السماح بزيارة الأسرى والمحتجزين الذين أسروا وهم جرحى ومصابين والاطلاع على ظروفهم الصحية في أماكن احتجازهم الذي يتلقون فيه العلاج.

The post منظمة حقوقية تطالب أطراف النزاع في طرابلس بالكشف عن مصير الأسرى والمعتقلين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية