سلامة يُطلِع سيالة على نتائج اجتماعاته الأخيرة

ناقش وزير الخارجية المفوض محمد سيالة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة آخر التطورات في ليبيا.

وخلال لقاء جمعهما بمقر البعثة في طرابلس أطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق على نتائج اجتماعاته الأخيرة مع مسؤولين رفيعي المستوى في الدول الأعضاء، بما في ذلك المستشارة الألمانية انجيلا ميركل.

وأجرى المبعوث الأممي إلى ليبيا مُؤخراً، سلسلة اجتماعات مع أطراف محلية ودولية ضمن مساعيه لحلحلة التحديات التي تواجهها العملية السياسية في ليبيا.

وكان سلامة قد قدّم خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن خطة من 3 مراحل لإنهاء حالة الاحتقان التي تمر بها البلاد.

وأوضح سلامة أن المرحلة الأولى تتمثل بهدنة العيد التي انقضت، يليها اجتماع دولي بحضور الدُول الفاعلة فيما يخص الملف الليبي، لتُختتم الخطة بلقاء ليبي يجمع الفرقاء المتنازعين وباقي الأطراف ذات الصلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية