خلال اجتماع مجلس الأمن.. «بومبيو» يحث على مزيد من التعاون لحل الصرع في ليبيا

المتوسط:

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على مزيد من التعاون في المنطقة بهدف التوصل إلى حل للصراعات في ليبيا وسوريا والشقاق بين عدد من دول الخليج وقطر، جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تحديات السلام والأمن في الشرق الأوسط، حسبما نشرت رويترز.

ودعا بومبيو، إلى العمل على منع إيران من “خلق اضطرابات جديدة” بعد انتهاء حظر السفر الذي تفرضه الأمم المتحدة على قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

ونبه المجتمع الدولي يوم الثلاثاء، إلى انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه المنظمة الدولية على طهران في أكتوبر 2020، بالتزامن مع انتهاء حظرها على سفر سليماني.

وقال: “منذ إعلان الولايات المتحدة عزمها تخفيض مشتريات النفط الإيراني إلى الصفر في أبريل، بدأ رجال الدين… حملة ابتزاز دبلوماسي”.

واختم: “سيكون أمام المجتمع الدولي كثيرا من الوقت قبل أن تتحرر إيران من القيود لخلق اضطراب جديد، ويقرر ما ينبغي فعله لمنع حدوث ذلك”.

