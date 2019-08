«المحجوب»: الجيش لا يستهدف الطيران المدني.. وليس له مصلحة في إيقاف حركته

المتوسط:

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد، خالد المحجوب، أن الجيش يستهدف الطائرات المسيرة التركية لأنها خطر علي حياة المدنيين والجنود، مؤكدا أن قوات الجيش لا تستهدف الطيران المدني وليس لها أي مصلحة في إيقاف حركته.

وكشف المحجوب، أن قوات الجيش ستدخل مدينة غريان في أي وقت وأن أمر تحرير المدينة محسوم والقوات تطوقها.

وأفاد المحجوب، بأن العمليات العسكرية بمختلف الجبهات في طرابلس تسير وفق الخطة المدروسة وتتقدم بخطى ثابتة.

