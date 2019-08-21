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العقوري يبحث سبل تعزيز التعاون مع تشاد في المجال التنموي والاقتصادي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام رئيس لجنة الشّؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بإجراء اتصالا هاتفيا مع منسق العلاقات التشادية الليبية بالبرلمان التشادي المهاجري يونس، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير التعاون في المجال التنموي والاقتصادي.

وأكد العقوري، في تصريحات صحافية، على أهمية تنسيق العمل مع السلطات التشادية وخاصة على الصعيد الأمني حيث يرتبط الأمن في البلدين ارتباطا وثيقا، وسيكون لذلك أثر كبير في تأمين جنوب ليبيا، قائلا “العلاقات مع جمهورية تشاد تحظى بأهمية خاصة هي علاقات تاريخية بين الشعبين ودولة تشاد من أهم دول الساحل الواقعة على حدود بلادنا الجنوبي”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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