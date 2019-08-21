خارجية النّواب تجري اتّصالات مع البرلمان التّشادي 

طبرق 21 أغسطس 2019 (وال) – أجرى رئيس لجنة الشّؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي السيد يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا مع منسق العلاقات التشادية الليبية بالبرلمان التشادي السيد المهاجري يونس، حيث تناول الحديث عددا من الملفات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى جميع المستويات.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن العلاقات مع جمهورية تشاد تحظى بأهمية خاصة هي علاقات تاريخية بين الشعبين ودولة تشاد من أهم دول الساحل الواقعة على حدود بلادنا الجنوبي.

وأضاف أن من المهم تنسيق العمل مع السلطات التشادية وخاصة على الصعيد الأمني حيث يرتبط الأمن في البلدين ارتباطا وثيقا، وسيكون لذلك أثر كبير في تأمين جنوب ليبيا.

وأكد على ضرورة تطوير التعاون في المجال التنموي والاقتصادي. (وال -طبرق) ف ع / رس

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