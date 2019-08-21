النائب إدريس المغربي يجري جولة تفقديّة لمتابعة مشاريع بلدية إجدابيا 

إجدابيا 21 أغسطس 2019 (وال)- أجرى عضو مجلس النواب إدريس المغربي، رفقة رئيس المجلس التسييري ببلدية إجدابيا إمبارك المنفي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي، جولة تفقدية لكل مواقع مشاريع البلدية، وذلك للمتابعة والاطلاع على آخر مستجدات الأعمال في المشاريع القائمة.

هذا واطلع النائب إدريس المغربي على سير العمل داخل البلدية، للوقوف عليها عن قرب ولحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الشركات المنفذة للمشاريع؛ حتى يتم التسليم في المدة المحددة.(وال – اجدابيا) رس

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