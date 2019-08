الجيش: مرزق تتعرض لهجوم من عصابات تشادية مدعومة من «الوفاق»

المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش العميد خالد المحجوب، أن مدينة مرزق تتعرض لهجمات من قبل عصابات المعارضة التشادية المدعومة من حكومة الوفاق، وذلك لتشتيت الجيش في المعارك بالعاصمة طرابلس، حسب قوله.

وكشف المحجوب، في تصريح صحفي، أن انسحاب القوات المساندة للجيش من مدينة مرزق كان بهدف حماية أرواح المدنيين، مؤكدا حرص الجيش على المدنيين.

وأفاد المحجوب بأن حسم أمر مدينة مرزق سيكون قريباً، منوها إلى أن هدف الجيش هو تأمين حياة الليبيين كما حدث في إعادة فتح مطار سبها الدولي، مشيراً إلى أن سلاح الجو بعد الرصد وجمع المعلومات استهدف في الفترة الأخيرة مقر إقلاع الطائرات التركية المسيرة من مطار زوارة وهنجر تخزينها، وأن زيارة البعثة الأممية إلى المطار جاءت بعد عدة أيام ما سمح للمليشيات بإزالة آثار الضربة من أجل إخفاء استخدام المطار للأغراض العسكرية.

