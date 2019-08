المتوسط:

فى إطار تواصل الحمله القائم بها قسم المرور والتراخيص أجدابيا، قام رئيس حركة السير بقسم المرور الرائد/السنوسي الشتره بالإشراف بشكل مباشر صباح اليوم الإربعاء الموافق 2019/8/21 على التفتيش وضبط المركبات المخالفة التى تتجول داخل المدينة بدون لوحات معدنيه وبزجاج معتم والاطفال الذين يقودون المركبات دون بلوغ السن القانونية للحصول على رخصة القيادة.

