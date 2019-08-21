الجروشي: استقالة الحكومة الإيطالية خسارة سياسية لحكومة السراج

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي إن حكومة فائز السراج غير الدستورية في طرابلس باتت في مهب الريح، بعد استقالة الحكومة الإيطالية الداعمة للمليشيات، ما يعد خسارة سياسية لحكومة السراج.

الجروشي رجح في تصريحات لموقع “العين الإخبارية” أمس أن تقوم الحكومة الإيطالية الجديدة بسحب قاعدتها الموجودة في مصراتة، مشيرا إلى أن الحكومة التي ستشكل خلال الأيام المقبلة ستكون لها سياسات عامة مختلفة، وسيكون عليها إعادة النظر في الحسابات أمام تقدم قوات الجيش على مليشيات حكومة السراج، واتخاذ قرار بدعم السراج من عدمه.

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