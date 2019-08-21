ميناء بنغازي يستقبل سفينتين على متنهما بضائع وسلع غذائية

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، سفينة نقل الحاويات «هانسا» محملة ببضائع وسلع مختلفة، والسفينة «سيرا» وعلى متنها حوالي 22 ألف طن قمح تقريبا.

وقال الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل اليوم سفينة نقل الحاويات «هانسا»، الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 245 حاوية بضائع وسلع مختلفة، وفق بيان الميناء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف الشهيبي أن سفينة نقل الحبوب «سيرا» الوكيل الملاحي لشركة الربان للتوكيلات الملاحية رست على أرصفة الميناء اليوم أيضا، وعلى متنها 22500 طن من حبوب القمح.

وتابع أنه من المنتظر دخول عدد من السفن الأخرى اليوم، وهي السفينة «لونا أف» بحمولة 255 حاوية بضائع، والسفينة «كنت شيب ماكس» بحمولة 211 حاوية بضائع، والسفينة «جودي ألاماك» بحمولة 27500 طن من حبوب القمح، والسفينة «مراكي» بحمولة 25200 طن من حبوب القمح، والسفينة «كابت أبيدا» بحمولة ستة آلاف طن من حبوب القمح.

اقرأ أيضا: ميناء بنغازي يستقبل سفينة على متنها أغذية ومستلزمات طبية

والشهر الماضي، استقبل الميناء نفسه سفينة نقل الحاويات «كنت شيب إيكو»، الوكيل الملاحي لشركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 270 حاوية؛ احتوت على بضائع «شاي، و57 ألف علبة عصير، ومكيفات، وبذور دلاع، وأشرطة لاصقة»، إضافة إلى مستلزمات طبية ومعدات للاتصالات وملابس ومواد بناء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا