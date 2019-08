وكيل «صحة الوفاق»: الوعود التي أطلقناها للنهوض بخدمات القطاع لن تكون مجرد شعارات

المتوسط:

قال وكيل عام وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، محمد هيثم عيسى، في كلمته خلال مراسم الإعلان عن صدور قرار رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة إن ” الوعود التي أطلقناها للنهوض بخدمات القطاع الصحي لن تكون مجرد شعارات فهدفنا هو تقديم خدمات جيدة للمواطن أينما كان وحيثما وجد”.

وتابع وكيل عام وزارة الصحة كلمته بقوله “سنتوجه إلى النهوض بقدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع.. سنبدأ برفع المرتبات ثم تنفيذ برامج تدريب بالداخل والخارج ( قصيرة ومتوسطة وطويل الأمد) وسنستأنف إيفاد الأطباء للدراسة بالخارج”.

وجاء في كلمة وكيل عام وزارة الصحة “وعدناكم باستئناف مشاريع صيانة توقفت قبل عقود وبتجهيز المستشفيات وباستئناف العطاء العام وقد تحقق كل ذلك.. واليوم نعلن عن صدور القرار رقم 885 لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الذي جاء نتاجًا لعمل مضني قدمته وزارتي الصحة والمالية والمجلس الرئاسي والنقابة العامة للأطباء.

