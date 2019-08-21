لجنة شؤون مهجري مرزق: أكثر من 1500 أسرة نزحت من المدينة ووضعهم كارثي

ليبيا – كشف عضو الأزمة لشؤون مهجري مرزق معتوق محمد عن أوضاع النازحين في سبها أو وادي عتبه و غيرها من المدن المجاورة حيث توجه العديد من المهجرين بمدينة مرزق إلى وادي عتبة وأوباري وفزان وسبها والشاطئ ومنطقة الجفرة.

محمد أكد خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد على أن أوضاع أي شخص مهجر ستكون سيئة للغاية.

وأشار إلى أن عدد الأسر النازحة في وادي عتبة بلغ 1400 أسرة تقريباً وفي سبها 540 أسرة علاوة على وحود عدد منهم في أوباري و الشاطئ.

كما لفت إلى أن جهات محلية كأهالي وادي عتبة وبلدية سبها ووباقي المناطق الذين قدموا الدعم و التعاطف مع وضع المهجرين الذي يعتبر كارثة إنسانية بحسب قوله.

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