المتوسط:

قال وكيل عام وزارة الصحة أثناء مراسم الإعلان عن توقيع قرار رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة، إن تنفيذ القرار سيكون بداية العام القادم ولكن الاستحقاق سيكون من تاريخ صدور القرار وسيتم حساب الفروقات للعام الجاري.

وأضاف، أن هناك مشاكل تتعلق بالهجرة العكسية للعناصر الطبية من القطاع العام للقطاع الخاص وأخرى تتعلق بازدواجية العمل، هذا القرار جاء لتسوية أوضاعهم المالية والمعيشية حيث أن المرتبات لا ترتقي لحجم المسؤوليات.

وأوضح، أننا سنركز على مراقبة معدلات الأداء والرقابة.. الآن هناك مقابل مادي كافي يلزم العناصر بالقيام بواجباتهم، وأن الخطوة الأولى هي تعديل المرتبات والثانية هي التدريب والثالثة ستكون استئناف الإيفاد للدراسة بالخارج.

The post «صحة الوفاق» تعلن موعد تنفيذ قرار رفع المرتبات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية