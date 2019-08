المتوسط:

أفاد مدير دائرة توزيع هراوة، بأن الكوادر الفنية العاملة بالدائرة تمكنت من شحن المحطة الجاهزة وربطها علي الشبكة وذلك لتغذية عدد من المساكن بمنطقة هراوة من أجل حل مشكلة الضعف وتذبذب التيار الكهربائي.

وأكد أن هذا العمل جاء من أجل تحسين ودعم الشبكة الكهربائية العامة بالمنطقة، كما قدم الشكر والتقدير للفريق الفني التابع للدائرة الذي نفذ هذا العمل بالتعاون مع فنيي قسم التشغيل.

