سفير باكستان يطلع «خارجية الوفاق» على تطورات الأوضاع في كشمير

أطلع سفير باكستان في ليبيا، ساجد إقبال، وكيل الشؤون السياسية بوزارة خارجية حكومة الوفاق، لطفي المغربي، على أبرز تطورات الأوضاع في إقليم كشمير، والتوتر القائم بين باكستان وجارتها الهند، وسبل التهدئة في حل النزاع بين البلدين.

ويشهد الجزء الهندي من إقليم كشمير حالة من التوتر، عقب قرار اتخذته الهند في وقت سابق بإلغاء الحكم الذاتي للإقليم، وهو الإجراء الذي رفضته باكستان، فيما شددت السلطات من قيودها على مواطني الإقليم.

اقرأ أيضا: قتيلان في إطلاق نار بكشمير

كما تطرق الطرفان إلى كيفية تفعيل الاتفاقيات السابقة، وتطوير العلاقات بين البلدين، وسبل وآليات التوصل لموقف مشترك تجاه القضايا المختلفة، وفق بيان الوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ومن جانبه، أعرب إقبال عن تمنيات بلاده في أن تتوقف الحرب الدائرة في محيط طرابلس، وأن يعود الجميع إلى الحل السياسي، والرجوع إلى طاولة الحوار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا