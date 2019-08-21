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المحجوب: دخول الجيش لغريان مُتوقّع في أي لحظة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي عميد خالد المحجوب إن قوات الجيش لا تستهدف الطيران المدني وليس لها أي مصلحة في إيقاف حركته.

المحجوب ذكر في تصريحات لصحيفة العين الإخبارية أن الجيش يستهدف الطائرات المسيرة التركية لأنها خطر على حياة المدنيين مشيراً إلى أن سلاح الجو استهدف مقر إقلاع الطائرات التركية المسيرة من مطار زوارة.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي أن زيارة البعثة الأممية إلى مطار زوارة جاءت بعد عدة أيام من الغارات الجوية، ما سمح لقوات الوفاق بإزالة آثار الضربة للتستّر على أن المطار يستخدم لأغراض عسكرية.

وأكد المحجوب أن قوات الجيش ستدخل مدينة غريان في أي وقت، مبيناً أن أمر تحرير المدينة محسوم والعمليات العسكرية بمختلف الجبهات في طرابلس تسير وفق الخطة المدروسة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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