المحجوب: الجيش لا يستهدف الطيران المدني وليست له مصلحة في إيقاف حركته

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة وآمر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب إن قوات الجيش لا تستهدف الطيران المدني، وليست لها أي مصلحة في إيقاف حركته.

المحجوب أشار في تصريحات ل”العين الإخبارية” إلى أن القوات المسلحة تستهدف الطائرات المسيرة التركية، التي تشكل خطرا على حياة المدنيين والجنود، مؤكدا أن قوات الجيش تطوق غريان وستدخلها في أي وقت وأن أمر تحرير المدينة محسوم .

وفيما يخص الأوضاع في مرزق أكد المحجوب أن المدينة تتعرض لهجمة من قبل عصابات المعارضة التشادية المدعومة من حكومة الوفاق، لتشتيت القوات المسلحة في معارك العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا