قام مدير أمن المرج العميد سالم محمد ماضي، برفقة رئيس قسم العلاقات والإعلام الأمني النقيب فوزي خليفة عمر، بزيارة مفاجئة لوحدة التراخيص بقسم المرور للوقوف علي سير العمل والمعوقات والعراقيل التي تواجه وحدة التراخيص.

وخلال الزيارة، تمَّ وضع حلول لتسهيل عمل الوحدة، لتقديم خدمة بالمستوي المطلوب للموطن.

