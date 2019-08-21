معالي وزير التعليم بالحكومة المؤقتة يتابع سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا

البيضاء 21 أغسطس 2019 (وال) – التقى صباح اليوم الأربعاء، معالي وزير التّعليم بالحكومة الليبية المؤقّتة الدكتور “فوزي عبدالرحيم بومريز” بممثلي مدارس الجاليات الأجنبية؛ وذلك لمناقشة سير العملية التعليمية بها.

وحضر الاجتماع الذي عُـقد بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء السيد وكيل التربية والتعليم المُكلف الدكتور “خالد إسبيته” والسيد مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة والسيد مدير إدارة التوجيه والتفتيش التربوي.

ونوقش ـ خلال اللقاء ـ أبرز الصعوبات التي تواجه عمل مدارس الجاليات، حيث استمع الوزير إلى عديد الملاحظات التي قدّمت من قبل مدراء المدارس وممثليها الحاضرين للقاء، والتي رحب الوزير بها ووعد بمعالجتها؛ وذلك حتى يستمر العمل بتلك المدارس وفق التّشريعات المعمول بها في الدولة الليبية. (وال – البيضاء) ع ع

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