تفاصيل لقاء وزير «تعليم المؤقتة» مع ممثلي مدارس الجاليات الأجنبية

قام صباح اليوم الأربعاء، وزير التّعليم بالحكومة الليبية المؤقّتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، بلقاء ممثلي مدارس الجاليات الأجنبية؛ وذلك لمناقشة سير العملية التعليمية بها.

وشارك في هذا الاجتماع الذي عُـقد بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان وزارة التعليم بمدينة البيضاء وكيل التربية والتعليم المُكلف الدكتور “خالد إسبيته” ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة ومدير إدارة التوجيه والتفتيش التربوي.

وخلال اللقاء، تمَّ مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه عمل مدارس الجاليات، حيث استمع الوزير إلى عديد من الملاحظات التي قدّمت من قبل مدراء المدارس وممثليها الحاضرين للقاء، والتي رحب الوزير بها ووعد بمعالجتها؛ وذلك حتى يستمر العمل بتلك المدارس وفق التّشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.

