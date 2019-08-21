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تعليم المؤقتة تبحث سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم الأربعاء، مع ممثلي مدارس الجاليات الأجنبية وذلك لمناقشة سير العملية التعليمية بها.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه عمل مدارس الجاليات حيث أستمع الوزير إلى عديد الملاحظات التي قدمت من قبل مدراء المدارس وممثليها الحاضرين للقاء، والتي رحب الوزير بها ووعد بمعالجتها وذلك حتى يستمر العمل بتلك المدارس وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ما قلتوس حتى تتطلع على سير المدارس الاسلامية …؟!!!

    والا بناء مساجد …. والا خلاص اتخذتوا و – بدى الاسلام في نظر الحميع ارهاب ..!!!!
    لاحول ولا قوة الا بالله

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