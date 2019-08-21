تعليم المؤقتة تبحث سير عمل مدارس الجاليات الأجنبية في ليبيا

التقى وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي عبدالرحيم بومريز، اليوم الأربعاء، مع ممثلي مدارس الجاليات الأجنبية وذلك لمناقشة سير العملية التعليمية بها.

وأوضح مكتب الإعلام والتواصل بوزارة التعليم، أنه تم خلال اللقاء مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه عمل مدارس الجاليات حيث أستمع الوزير إلى عديد الملاحظات التي قدمت من قبل مدراء المدارس وممثليها الحاضرين للقاء، والتي رحب الوزير بها ووعد بمعالجتها وذلك حتى يستمر العمل بتلك المدارس وفق التشريعات المعمول بها بالدولة الليبية.

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