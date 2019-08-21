صحيفة إيطالية: الوفاق تستعد لهجوم يُشبه ما حدث بغريان

قالت صحيفة “ديفيزا ايكو زريتسا” difesaesicurezza الإيطالية إن حكومة الوفاق أرسلت تعزيزات مفاجئة جنوب طرابلس رغم الهدوء النسبي في المنطقة، مشيرة أن هذه التجهيزات تنبئ بأن قوات الوفاق تعد لهجمة جديدة مشابهة لما حدث في غريان.

وقالت الصحيفة إن قوات الجيش الوطني توقفت عن القتال بسبب النقص في الوقود والذخيرة فضلاً عن فشلها حتى الآن في كسر دفاعات قوات الوفاق.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الجيش الوطني يُركز ضرباته على كل من مصراتة ومرزق، مُبيّنة أن المواقع التي استهدفها سلاح الجو في مصراتة تُعتبر مراكزاً تستخدمها قوات الوفاق لتسيير الطائرات بدون طيار والتي تعمل على قطع الطريق أمام تعزيزات ولوازم الجيش الوطني.

أما عن مرزق فقد تم التركيز عليها حفاظا على الجنوب الليبي من الهجمات التي تهدد السكان وبسط الأمن فيها وطرد الغزاة الأجانب، بحسب الصحيفة.

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