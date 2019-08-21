مساع لتحسين أداء المؤسسة الليبية للاستثمار

عقدت لجنة دراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الدوري لمتابعة مستجدات العمل.

الاجتماع الذي عقد، أمس الثلاثاء، في طرابلس كان برئاسة وزير التخطيط الطاهر الجهيمي وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محمد هويدي.

وبحسب ماورد عن الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع “فيسبوك” فقد نوقش في الاجتماع أنشطة المؤسسة وأعمال مجلس الإدارة.

كما تطرق وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة والمُتفق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير مستوى أداء المؤسسة.

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