قلق حقوقي إزاء غموض مصير أسرى الحرب في ليبيا

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها إزاء غموض مصير أسرى الحرب وعدم الكشف عن مصير المفقودين من كلا طرفي المعارك وعدم السماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم.

الوطنية لحقوق الإنسان استنكرت بشدة عدم تعاون أحد أطراف النزاع فيما يتعلق بالسماح للأسرى بالتواصل والاتصال بأهلهم وذويهم وعدم الإفصاح والكشف بشكل واضح وذا مصداقية عن أعداد وأسماء الأسرى وأماكن وظروف احتجازهم، لكنها لم تُحدد الطرف المقصود.

وأكد بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ معلومات تفيد بوقوع حالات إعدام خارج نطاق القانون بالإضافة إلى التعذيب وانتهاك الكرامة الشخصية لبعض الأسرى والمعتقلين بما يخالف اتفاقية جينيف.

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