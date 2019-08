فعاليات المشهد التعليمي حول إجراءات الشهادة الثانوية

المتوسط:

أقيمت يوم أمس الثلاثاء بمدينة طرابلس فعاليات المشهد التعليمي حول إجراءات الشهادة للعام 2018 2019م بحضور كل من رئيس مجلس النواب صالح الكحيلي ووزير الخارجية محمد سيالة ووزير التعليم عثمان عبدالجليل ووزير الشؤون الاجتماعية فاضي الشافعي ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن بحكومة الوفاق الوطني وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين والمثقفين.

وتم خلال الفعاليات طرح العديد من الأسئلة على المسؤلين فيما يخص الإمتحانات ومجرياتها ومناقشة مسائل التغذية والمواصلات وطرح الحلول لها.

وختم الوزير كلمته بأن طمئن أبنائه الطلبة بأن إجراءاتنا الإصلاحية هي لمصلحتهم وللنهوض بالواقع التعليمي بالكامل لإخراج جيل مبدع ومفكر قادر على العطاء والبناء.

