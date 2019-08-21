مصلحة الأحوال في بنغازي تعتمد أكثر من 50 ملفا لساقطي القيد

اعتمد مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي العقيد أسامة الدرسي يوم أمس، أكثر من خمسين ملفا لسواقط القيد.

وأوضح المكتب الإعلامي في المصلحة أن اعتماد الملفات جاء بعد استيفاء النواقص حسب الإجراء القانوني المتبع لذلك، مضيفا أن اللجنة ستكون في حالة اجتماع دائم حتى تنهي كافة الملفات التي لديها، وسيكون ذلك على أيام حتى لا يتم تعطيل إجراءات المواطنين.

يشار إلى أن مكتب ساقطي القيد هو مكتب يختص بالمواليد والوفيات التي تجاوزت مدتها عاما ولم يتم تسجيلها بسجلات واقعات المواليد والوفيات في السجل التابع للمصلحة، وقد شكل مدير الفرع لجنة تراجع كافة الملفات لدى المكتب.

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