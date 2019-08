المتوسط:

أفاد عضو مجلس النواب علي السعيدي، بأن مجلس النواب سيشكل لجنة أزمة لدعم مدينة مرزق بعد الدمار الذي تعرضت له.

ولفت السعيدي، إلى أن حقيقة الأزمة في مرزق هي حقيقة أمنية، وأن مجلس النواب هو من كلف الجيش بدخول المدينة وإعادة الأمن بها.

