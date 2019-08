اجتماع لجنة دراسة المستجدات التي تواجه «الليبية للاستثمار»

المتوسط:

عقدت لجنة دراسة الأوضاع والمستجدات التي تواجه المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعها الدوري لمتابعة مستجدات العمل.

وعقد الاجتماع برئاسة وزير التخطيط الطاهر الجهيمي وبحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار محمد هويدي.

وختامًا، لفت وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ الخطط الموضوعة والمُتفق عليها لتحقيق الأهداف المنشودة وتطوير مستوى أداء المؤسسة.

