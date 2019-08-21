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جنائي المرج يكشف عن ملابسات جريمة سرقة خلال ساعات معدودة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

المرج 21 أغسطس 2019 (وال) – كشف قسم البحث الجنائي التّابع لمديرية أمن المرج، عن ملابسات جريمة سرقة مبلغ مالي قدره، (16.000) دينار ليبي، خلال 3 ساعات فقط من توقيت البلاغ .

وأوضح القسم – بحسب صفحته الرسمية على فيسبوك –  أن المواطن (و ن أ ) قدم بلاغا ضد مجهول عن سرقة منزله، وفقدان مبلغ مالي كبير، وقد تم فتح محضر بالواقعة بعد معاينة المنزل وجمع الأدلة بالمكان .

ومن خلال التحقيقات، تم التوصّل إلى المشتبه به المدعو (ف م ب)، والذي اعترف بأنه من قام باقتحام وسرقة منزل المجني عليه، وقد اعترف أيضا بوجود شخص آخر شريك له في هذه الجريمة مدعو (ر م ا )، وقد تم إحضاره .

عليه تم إحضار المبلغ المالي المسروق، وإيداع الجناة في الحجز القانوني، وبذلك أغلق ملف القضية في غضون 3 ساعات فقط، وهذا يعدّ رقما قياسيا يضاف إلى الأرقام القياسية التي يصل إليها رجال قسم البحث الجنائي بمديرية أمن المرج، في مجال محاربة الجريمة وتطبيق القانون . (وال – المرج) ف و/ ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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