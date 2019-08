المتوسط:

قام رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، اليوم الأربعاء، بلقاء رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري.

كما تم الاتفاق، على إنشاء ملعب صغير للخماسيات لكرة القدم، وكذلك الاتفاق على صيانة المبني الإداري والصور الخاص بالساحة الشعبية بتاورغاء، ومناقشة إمكانية إنشاء صالة رياضية مغلقة.

