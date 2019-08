المتوسط:

عقد عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الشباب اجتماعا بديوان البلدية مع مدير مكتب مشروعات فرع الهئية العامة للشباب والرياضة سرت ابوبكر اجداري وبحضور مدير مكتب مشروعات بلدية سرت عمر السوداني.

وتضمن الاجتماع عدة موضوعات تهتم بالشأن الرياضى وتنفيد مشروعات الملعب الجانبى بالمدينة الرياضية وتنفيد صالة ألعاب جماعية وصيانة وتحوير الساحة الرياضية بمحلة جارف وصيانة الساحة الشعبية بمحلة ابوهادى والمقر الادارى واستكمال الساحة الشعبية سلطان واوضح مدير مكتب مشروعات هئية الرياضة سرت وجود معوقات داخل الساحة الشعبية الثلاتين غرب سرت

كما تناول اللقاء الاتفاق على تطوير الملاعب داخل حى الجيزة وتعشيب وصيانة الساحة الرياضية بمحلة السكنية الثانية سرت وتدليل الصعاب لاستكمال ملعب لخماسيات كرة القدم بمنطقة 40 شرق سرت ومحلة الحنيوة ومحلة السواوة ومحلة ابوزاهية.

The post تطوير الملاعب على أجندة «بلدي سرت» ومدير بهيئة الرياضة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية