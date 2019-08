اجتماع موسع بديوان سرت حول الإمداد المائي

المتوسط:

عقد اجتماع موسع بديوان بلدية سرت برئاسة عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاستثمار إبراهيم مليطان وبحضور وجهاء واعيان منطقتي الظهير والقبيبة وحضر الاجتماع مندوبا عن قوة تأمين وحماية سرت ومديري مكاتب الاعلام والعلاقات وشؤون المحلات والفروع ببلدية سرت

ودار النقاش حول الإمداد المائي وسبل علاجه والايعاز بالتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية بالتعامل مع المخالفين أصحاب الوصلات الغير الشرعية بمسار خط مياه النهر بمحلة القبيبة وجارف وصولا إلى ابوقرين واحالة المخالفيين للنيابة العامة بالخصوص

واتفق الحضور في الاجتماع على الإسراع في تشغيل المضخات اتجاه مزراع محلة الظهير التى تعانى شحا في المياة عبر فتحة محلة القبيبة ووفقا لمحضر الاتفاق وايضا زيارة فنييو مكتب خدمات شركة المياة بسرت لموقع خزان القبيبة ومسارات التغدية ومواقع المضخات والية التوزيع للمياة.

