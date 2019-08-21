اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات «الوفاق» و«القيادة العامة» في منطقة السبيعة

أكدت معلومات متطابقة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دائرة في محور السبيعة جنوب طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة، وسط تضارب من الأنباء بين الطرفين.

وذكر مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماع أن «القوات تحقق تقدما مهما في السبيعة وتتمكن من أسر مجموعة من المسلحين وتدمير عدد من الآليات ومخرن للذخيرة ولازالت الاشتباكات مستمرة في محورين».

فيما قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته أيضا، إن قوات القيادة العامة تصدت لهجوم من قوات الوفاق «للتقدم نحو السبيعة وكبدتهم خسائر في المعدات والأفراد».

واندلعت الاشتباكات بين القوات التابعة للقيادة العامة وقوات حكومة الوفاق في الرابع من أبريل الماضي جنوب طرابلس، وأسفرت عن مقتل 1048 شخصًا، بينهم 106 مدنيين وإصابة 5558 شخصًا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا